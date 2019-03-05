Беглов: Уверен, с новыми снегопадами справимся

На фоне резко изменившихся погодных условий, обратно принесших в Петербург обильные снегопады, врио градоначальника Александр Беглов выразил уверенность, что за прошедшие три месяца зимы в Смольном многому научились, поэтому нынешнее буйство стихии чиновникам не страшно.

Беглов поручил "коммунальному" вице-губернатору Николаю Бондаренко оперативно решать дорожные проблемы, вызванные снегопадом.

"За январь-февраль мы многому научились, сконцентрировали силы. Схемы отработаны. Знаем, что делать в первую очередь. Уверен, мы с этой ситуацией справимся", - заявил временный градоначальник.

Напомним, на прошедших выходных Петербург вновь погряз под снежным покровом за считанные часы, что незамедлительно привело к транспортному коллапсу - причем, не только на дорогах, но и в воздухе: самолеты вынужденно кружили над Пулково, не имея возможности сесть из-за почти нулевой видимости. Таким образом, фактически в город вернулась зима и вместе с ней проблемы, которые создавали неудобства петербуржцам с начала года. Снежное время года стало причиной множества трагедий - таких, как гибель людей от льда, скопившегося на кровле. Вчера, например, на голову сотруднице Госстройнадзора свалилась сорвавшаяся с крыши сосулька.

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