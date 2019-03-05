Ходорковский проиграл суд о блокировке сайта "МБХ медиа"

Таганский суд Москвы отказал Михаилу Ходорковскому в удовлетворении иска к Роскомнадзору из-за блокировки домена mbk.news, передает «МБХ медиа».

Представители РКН в суде заявили, что продолжают считать сайт mbk. news «зеркалом» заблокированного по требованию Генпрокуратуры mbk.media. Объяснили они это визуальной схожестью сайтов. Также Роскомнадзор считает, что «МБХ медиа» освещает деятельность «Открытой России» - организации, признанной в России нежелательной.

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло во время допроса в суде подчеркнула, что mbk.news не пишет от имени каких-либо организаций, в том числе и от имени «Открытой России», в новости на сайте mbk. news не копировались с домена mbk.media. Представитель РКН также не смог назвать, какой контент дублировался с сайта на сайт. Куцылло добавила, что «МБХ медиа» - это личный бренд Ходорковского, и права на него не передавались другим организациям, в том числе «Открытой России».

Ходорковский подал в суд в феврале. Он настаивал, что блокировка сайта незаконна и не обоснована. Напомним, Минюст в 2017 году признал «нежелательными» несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское. Из-за уголовного дела движение решило подать в ведомство документы для официальной регистрации.