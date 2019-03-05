Серов: Сейчас главная проблема – уборка снега

Константин Серов ровно месяц возглавляет Фрунзенский район. По его словам, в этой должности основная проблема у него одна – снег. Впрочем, Серов сообщил, что район справляется с уборкой. Об этом он рассказал в разговоре с ЗАКС.Ру 5 марта.

Число уборочной техники увеличено, уточнил Серов на соответствующий вопрос. По его словам, в районе ежедневно работает больше 30 единиц техники и больше 100 дворников.

Также глава Фрунзенского района отметил, что накануне прошло совещание по незаконной торговле и рекламе. Пока размер этих проблем в районе определяется, сообщил Серов. При этом, он добавил, что основная проблема сейчас у всех одна – уборка снега.

- Сейчас закончим со снегом – приведем район в порядок, - заявил руководитель администрации Фрунзенского района.

Согласно информации на сайте администрации района, 5 марта его убирают 86 единиц техники. Из них 34 единицы задействованы на внутриквартальных территориях, а 41 – на улично-дорожной сети. Кроме этого, район убирают 527 дворников. По данным сайта на 30 января, на внутриквартальных территориях, улично-дорожной сети, садах, парках и скверах работали 39 единиц техники, а также 543 работника коммунальных предприятий.

Напомним, 4 февраля врио губернатора Александр Беглов снял с должности главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Временный глава города аргументировал решение плохой уборкой района от снега. Освободившийся пост занял Константин Серов. Его представление как нового руководителя районом прошло 5 февраля.

Сапожников на прошлой неделе был принят на работу в Жилищный комитет.

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