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Новости

13:30

Стала известна стоимость проезда по новой трассе М-11 "Петербург-Москва"

Руководитель компании "Автодор" Вячеслав Петушенко известил, что примерная стоимость проезда по новой трассе М-11 "Петербург-Москва" составит порядка двух тысяч рублей, уведомляют РИА "Новости".

Такую сумму придется заплатить гражданам, собравшимся посетить одну из столиц в будний день и только за наличный расчет.

Однако, по словам Петушенко, затраты можно будет и сократить, превентивно приобретя специальный транспондер, либо приняв участие в одной из программ лояльности.

Федеральная трасса М-11 со стороны Москвы примыкает к МКАД и завершается на Кольцевой автодороге в Петербурге. Ввод в эксплуатацию ожидается в середине 2019 года.

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