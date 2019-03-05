В Петербурге простились с Жоресом Алферовым

В зале петербургского научного центра РАН прошла церемония прощания с академиком и депутатом Госдумы Жоресом Алферовым, передает «Фонтанка.ру».

Проститься с академиком пришло так много людей, что все они не смогли поместиться в зале. Среди присутствовавших на церемонии были жена и дети Алферова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, президент РАН Александр Сергеев, врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернатор Любовь Совершаева, депутат ЗакСа Оксана Дмитриева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и режиссер Владимир Бортко. Церемонию провел бывший директор Исаакиевского собора Николай Буров. Макаров заявил, что в Петербурге «должны сделать все, чтобы увековечить» память Алферова.

Академика проводили по особой церемонии, с воинскими почестями. Его похоронят на кладбише в Комарово.

Алферов умер вечером 1 марта в возрасте 88 лет. Причиной его смерти называют острую сердечно-легочную недостаточность.

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