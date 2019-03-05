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14:02

В комитете по культуре подвели итоги работы в 2018 году

В петербургской академической капелле состоялось отчетное заседание коллегии комитета по культуре, в котором приняли участие вице-губернатор Владимир Кириллов, глава комитета Константин Сухенко, члены коллегии, а также руководители подведомственных администрации города учреждений культуры.

Сухенко отчитался о проделанной в 2018 году работе руководимого им подразделения Смольного и поведал о планах на год текущий. В прошлом году финансирование, выделенное "культурному" комитету, составило 15,5 млрд рублей.

По адресной программе капремонта были приведены в надлежащее состояние 27 учреждений.

Значительно, отметил Сухенко, возросло число людей, посещающих театры: в 2018 году их количество превысило 2,8 млн человек. Более 8 млн побывали в городских музеях. 2019 год объявлен Годом театра. 

В ноябре 2018 года Северная столица приняла VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Мероприятие посетили более 35 тысяч гостей из разных стран.

Не менее масштабным событием стало празднование 315-летия города на Неве.

Важно, подчеркнул Сухенко, что в прошлом году Петербург укрепил партнерское взаимодействие со странами Евросоюза - Испанией, Сербией, Хорватией, Словенией. А в Италии, согласно поручению Владимира Путина, прошли "Русские сезоны", где были представлены предметы музейных экспозиций в том числе и из Северной столицы.

Приоритетным направление в 2019 году является завершение работ по реставрации музея обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке, а также ввод в эксплуатацию здания школы и детского театра при Академии танца Бориса Эйфмана на Введенской улице. Планируется также доработать проектную документацию по "реновации" завода "Арсенал" в арт-пространство.

Сухенко напомнил, что в 2019 году в честь 100-летия Даниила Гранина в Петербурге появится памятник писателю.

Кириллов поблагодарил Сухенко за доклад и "выразил уверенность в том, что слаженное конструктивное взаимодействие органов государственной власти и городских учреждений культуры позволит достичь всех намеченных целей, способствующих продвижению Санкт-Петербурга как крупнейшего центра культуры России и мира".



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