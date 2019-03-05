Благодаря сенаторам в России могут вновь появиться государственные вытрезвители

В Совете Федерации был подготовлен проект закон, предполагающий возвращение системы вытрезвителей - правда, платных, на основе государственно-частного партнерства, извещает РБК. Документ планируют внести на рассмотрение Госдумы уже весной.

По инициативе сенаторов, возвратить ликвидированные медучреждения будет поручено региональным властям, сообщил глава комитета по соцполитике Совфеда Валерий Рязанский.

В документации к законопроекту сказано, что "гостями" вытрезвителей станут люди, пребывающие в состоянии сильного алкогольного опьянения и не нуждающиеся в серьёзной медпомощи. Любому клиенту учреждения после "выписки" будет предоставлен счет за оказанные услуги.

На данный момент вытрезвители в частном порядке функционируют при региональных больницах. Согласно закону о социальном обслуживании граждан, за нахождение в данном заведении брать деньги с пациентов воспрещено, услуга оплачивается за счет налогоплательщиков.

В связи с этим фактом, по мнению Рязанского, необходимо "придать региональным учреждениям такую правовую форму", которая позволяла бы брать деньги

"Пусть платят сами", - подытожил чиновник.

Ранее предложение создать в Москве систему "учреждений временного содержания нетрезвых граждан" озвучили депутаты Мосгордумы.

Напомним, вытрезвители были закрыты в 2011 году в ходе реформы МВД в России. Их функции были переданы медицинским учреждениям. Также в Минтруда заявляли, что "воскрешать" систему вытрезвителей в планы ведомства не входит.