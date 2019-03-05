Матвиенко поддержала идею замерять индекс счастья россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение замерять индекс счастья россиян, передает «Интерфакс».

На встрече с участницами конкурса «Лидеры России» Матвиенко заявила, что властям надо стремиться к тому, чтобы замерять каждый год, «насколько люди стали более счастливы в результате действий и решений». В пример они привела ситуацию в Объединенных Арабских Эмиратах, где подобную экспертизу проходят любые решения, подготавливаемые правительством.

Матвиенко напомнила, что она предлагала перенять опыт ОАЭ и учредить в России министерство счастья. «Я их спрашивала, как это работает, и вбросила эту тему в общество, понимая, что сейчас такой критике нещадной подвергнусь. И в сетях, и везде: вот придумала министерство счастья», - отметила спикер Совфеда, добавив, что о таком министерстве говорила образно, но «эту тему надо развивать».

«Мы все хотим, особенно женщины, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей. конечном итоге, все, что мы делаем в государстве - это для того, чтобы были благополучны и счастливы люди», - подчеркнула Матвиенко.

«Мы все хотим, особенно женщины, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», - сказала Матвиенко.

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