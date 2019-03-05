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Новости

15:00

Правительство внесло в Госдуму законопроект о "морально-политическом" сознании военных

Кабинет министров подготовил поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих", касающиеся исполнения указа главы государства о возвращении в структуру Министерства обороны военно-политического управления.

Согласно пояснительной записке к инициативе, командиров войсковых частей предлагается наделить ответственностью за "морально-политическое и психологическое состояние личного состава". 

"Под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи", - констатируется в документе.

Вместе с тем, отмечается, что морально-политическое сознание - это результат "активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны […] и  политических, нравственных, правовых, эстетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов". 

Напомним, указ о возвращении в Минобороны военно-политического управления был подписан в конце июля Владимиром Путиным. Руководителем структуры назначен экс-глава ЗВО Андрей Картаполов. Таким образом, в ряды российской армии вернулись упразденные в постсоветское время замполиты - политические наставники.

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21:06    
Хихик-с. Разве можно управлять сознанием, да ещё морально-патриотическим при помощи принятия закона. Этим законотворцам психиатр нужен.

18:10   Дед Иван   РУСЬ
Точно не помню, но где то вначале 2005 го или 2007 го года нам обещали Армию по контрактую Сердюков - наш генералишко об этом трезвонил. Но, как известно, за что Е-дрисня не возьмётся, тут же обосрётся! Деньги разворовали и ничего с этой затеей не вышло!Сейчас тужатся и придумывают разные моральные и этические нормы.

15:21    
Да, без комиссаров, политруков, замполитов в армии тяжело воспитывать личный состав! Командиры не умеют, да и некогда им из-за массы задач боевой подготовки и тд.

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