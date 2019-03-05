В Госдуме одобрили поправку о "праве на ошибку" по закону о фейковых новостях

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о «праве на ошибку» для СМИ ко второму чтению законопроктов о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете, передает «Интерфакс».

Внести поправки предложил глава комитета Леонид Левин. По его задумке, зарегистрированным электронным СМИ самим дадут возможность исправить ошибку, удалив «недостоверную общественно значимую информацию». Левин отметил, что законопроект о фейках не распространяется на новостных агрегаторов, для которых уже предусмотрена административная ответственность за распространение недостоверной информации.

Также Левин пояснил, что под «традиционными медиа», которые выводятся из-под действия законопроекта, понимаются зарегистрированные СМИ и те, которые имеют лицензию или свидетельство. Он напомнил, что Роскомнадзор и сейчас или выносит предупреждения, или лишает свидетельства или лицензии о регистрации СМИ за недостоверную информацию. Левин подчеркнул, что сайты традиционных СМИ будут подпадать под действие законопроекта о фейках.

Представитель комитета опроверг сведения, что под «традиционными» имеются в виду государственные СМИ. «Будь то сайт "Дождя", или сайт "Российской газеты", или "Новой газеты" - никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет», - пояснил Левин.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор. В середине февраля штрафы за эти правонарушения предложили увеличить в 20 раз.