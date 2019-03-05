Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:01

Петербургский суд отказал в проведении митинга за свободный интернет из-за Масленицы

Смольнинский районный суд Петербурга 5 марта отказал в удовлетворении иска представителей Либертарианской партии России к комитету по вопросам законности, сообщил ЗАКС.Ру заместитель секретаря регионального отделения ЛПР Евгений Матюшкин. По его словам, в тексте решения судья Татьяна Чистякова написала фамилии других заявителей.

Либертарианцы 25 февраля уведомили Смольный о намерении провести 10 марта митинг на площади Ленина. Основной темой мероприятия должно было стать несогласие с законопроектом сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. В комитете по законодательству заявителям сообщили, что 10 марта с 10 до 18 часов на площади у Финляндского вокзала будут проводиться народные гуляния по случаю Масленицы. Чиновники предложили перенести акцию в Удельный парк.

- Мы считаем, что это грубое нарушение Конституции и постановления Конституционного суда, который говорит, что площадка должна быть как минимум соразмерна и подходить для заявленных целей. Площадка в Удельном парке этим критериям, к сожалению, не отвечает, поэтому нами было принято решение обратиться в суд, - отметил Матюшкин.

Судья Татьяна Чистякова в удовлетворении иска отказала. По словам Матюшкина, судебное решение было написано «под копирку».

- Что примечательно, в одном месте даже фамилии заявителей не были заменены. Вместо наших появились фамилии каких-то других людей, - обратил внимание организатор митинга.

Судя по тексту решения суда, речь идет о Лобовиковой А.А. и Губановой А.А. Как следует из сайта Смольнинского суда, они подавали аналогичный иск к городским властям 11 мая 2018 года. Их дело также рассматривала судья Чистякова и тоже отказала в удовлетворении требований истцов. 

Активистка движения «Весна» Александра Лобовикова подтвердила ЗАКС.Ру, что одним из истцов по тому делу выступала она. Лобовикова обжаловала отказ Смольного согласовать митинг в защиту мессенджера Telegram . Она также добавила, что не имеет никакого отношения к организации акции 10 марта 2019 года.

Представители ЛПР сообщили ЗАКС.Ру, что планируют обжаловать решение Смольнинского суда. Кроме того, они намерены посмотреть, действительно ли весь день 10 марта на площади Ленина будут проходить масленичные гуляния.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:11    
Ещё одни наглые бездельники высунули рыла. Ещё и угрожают какими-то проверками. Надо дать им повонять. С 6 до 9 часов утра. Трёх часов достаточно.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

20:55 Более 20 человек за сутки госпитализировали из-за гололеда в центре Петербурга   1

20:19 Местные жители просят Беглова помочь с возвращением детского сада на Светлановском, 15   1

19:59 СПбГУ эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе

19:36 Лесопарк, которого нет   2

19:21 Тело Игоря Малашенко доставят в Москву после полной токсикологической экспертизы

19:13 Работы по аккредитации участников ПМЭФ-2019 оценили в 48,8 млн рублей   1

19:01 Два корпуса "проблемного" ЖК "Ленинский парк" получили разрешения на ввод в эксплуатацию

18:35 "Привет, девяностые": активисты изучили территорию близ "Приморской"   1

18:25 В Госдуме одобрили увеличение штрафов за фейки и неуважение к власти в сети в 20 раз

18:04 Петербургские чиновники пообещали открыть 5 школ и 5 детсадов к новому учебному году

17:38 В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes обновился лидер   2

17:21 Правозащитник подал иски к 95 председателям призывных комиссий Петербурга

17:06 За два дня петербуржцы более 180 раз пожаловались на снег   2

16:53 Лидера петербургских «Коммунистов России» пытались задержать за флэшмоб памяти Сталина   8

16:27 В прокуратуре считают, что Беглов имеет право отказывать депутатам в аудиенции   11

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.