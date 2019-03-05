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Новости

16:53

Лидера петербургских «Коммунистов России» пытались задержать за флэшмоб памяти Сталина

stalin.jpeg (307 KB)Фото: пресс-служба партии «Коммунисты России»

Первый секретарь петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сообщил ЗАКС.Ру, что полицейские хотели задержать его за акцию, приуроченную к дню смерти Иосифа Сталина.

Коммунисты проводили ее 5 марта у памятника Владимиру Маяковскому. По сообщению «Коммунистов России», в день памяти Сталина ими был организован флэшмоб, в рамках которого каждый участник сказал хорошее слово о вожде. Некоторые пришедшие держали в руках небольшие плакаты. Малинкович отметил, что в флэшмобе участвовал весь состав обкома партии.

- Только мы прокричали «За Родину, За Сталина» в знак того, что Маяковскому памятник стоит, а Сталину памятника нет, тут же представитель 78 отделения и подполковник общественной безопасности сказали, что сейчас нас задержат, что у нас митинг, - рассказал Малинкович. – Может быть, они могли квалифицировать это как групповой пикет, но для этого у них не было основания.

По словам коммуниста, он сказал полицейским, чтобы они ловили не патриотов, а преступников и демократов, которые выступают против Сталина. Он также отметил, что ему помогли прохожие, которые стали подходить и спрашивать у полицейских, что происходит.

- Полицейский стал звонить начальству, а потом сказал нам, что если мы уйдем, то никого задерживать не будет, - добавил Малинкович.

По его словам, никто из участников флэшмоба задержан не был, участники обкома ушли поздравлять партийных активисток с наступающим 8 марта.



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21:08   trofimasalov   trofimasalova1997059nchp@mail.ru
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

20:10    
Антисоветчики, гнусные лжецы на ВЕЛИКОГО Сталина, как 19:51, всё не унимаются, используя застаревшие клеветнические перлы врагов нашего Отечества! Даже опровергать эту клевету уже надоело, потому как всё ложь от начала до конца или тенденциозная подача материала! Вечная память и слава Сталину! Сегодня в Москве к его могиле пришли тысячи людей, возложив тонну цветов!

20:09    
этим клоунам надо бы в цирке выступать... они настолько безобидны и придурковаты, что кроме смеха ничего не вызывают... их бы и сам кровавый божок, которому они поклоняются - живьем бы закопал в землю за такое скоморошничанье... лучшая агитация против сталина - флэшмобы этих коммуняк...

19:51    
Вот и вся поддержка в городе у бывшего грабителя, бывшего провокатора царской охранки, убийцы своих подельников из "ленинской гвардии", половины делегатов 17 "съезда победителей" ВКПб, создателя репрессивной машины, истр[цензура]шей миллионы граждан страны, проведшего раскрестьянивание русской деревни и вновь закрепостившего крестьян, выселявшего целые народы с родных земель, уничтожившего множество военспецов перед самой войной, заключившего позорный сговор с Гитлером и позорно проспавшего начало войны,  допустившего оккупацию немцами вдвое большей территории, чем позволил царь в Первую мировую, убившего собственную жену Сосо Джугашвили.

17:24    
Сталина - помним, гордимся, чтим!

17:10    
Сталин-истинный БОГ!!! Он - СПАСИТЕЛЬ, и он скоро вернётся на русскую землю! Аминь!

17:03    
Очень многочисленное сборище.

17:02    
"Коммунисты России"-браво! Вашу нравственную и патриотическую акцию поддерживают десятки миллионов россиян, о чём наглядно свидетельствуют соц.опросы! Слава величайшему правителю нашего Отечества, Верховному Главнокомандующему, Генералиссимусу Сталину в веках!

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