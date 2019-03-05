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Новости

17:06

За два дня петербуржцы более 180 раз пожаловались на снег

На портале "Наш Санкт-Петербург" 4 и 5 марта было зарегистрировано более 180 жалоб горожан, требующих оперативнее очищать город от результатов "буйства" стихии, а также обработки районов пескосоляной смесью.

Выпавший за последние пару дней снег мешает петербуржцам и на дорогах, и на пешеходных переходах, и в парках. Большая часть обращений уже находится на рассмотрении, однако отчет о решенной проблеме опубликован только один. О нём известило ГКУ "Жилищное агентство Московского района", отчитавшись, что "очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега и снежно-ледяных образований осуществляется один раз в трое суток во время гололеда".

На прошедших выходных Петербург вновь погряз под снежным покровом за считанные часы, что незамедлительно привело к транспортному коллапсу - причем, не только на дорогах, но и в воздухе: самолеты вынужденно кружили над Пулково, не имея возможности сесть из-за почти нулевой видимости. Таким образом, фактически в город вернулась зима и вместе с ней проблемы, которые создавали неудобства петербуржцам с начала года. Снежное время года стало причиной множества трагедий - таких, как гибель людей от льда, скопившегося на кровле. Вчера, например, на голову сотруднице Госстройнадзора свалилась сорвавшаяся с крыши сосулька.

Врио градоначальника Александр Беглов заявил, что город в состоянии справиться со всеми снегопадами.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:08   trofimasalov   trofimasalova1997059nchp@mail.ru
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

17:18    
Да лучше бы они 180 лопат снега убрали! Бл..., все баре стали, мастера только жаловаться!

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