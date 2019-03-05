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17:21

Правозащитник подал иски к 95 председателям призывных комиссий Петербурга

Правозащитник Алексей Одинг подал иски к 95 председателям призывных комиссий и 3 призывным комиссиям муниципальных округов Петербурга. Иски поданы в конце февраля. В настоящий момент три из них приняты к производству, сообщил Одинг в разговоре с ЗАКС.Ру 5 марта.

По словам правозащитника, он направил председателям призывных комиссий запросы с просьбой предоставить три документа. Это регламент призывной комиссии, функциональные обязанности членов комиссии и график ее работы. Около 30% председателей не ответили на запросы, сообщил Одинг. Он добавил, что остальная часть ответов разделилась на три типа: "отписка с посылом «не ваше дело»", пересылка в военкомат и заявление об отсутствии регламента с функциональными обязанностями.

Однако, согласно приказу Минобороны №400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663», у призывной комиссии должны быть установлены регламент и график работы, а также функциональные обязанности членов комиссии.

- Я считаю, но пока не могу этого доказать, что ни регламента, ни функциональных обязанностей у них нет. То есть призывная комиссия свои обязанности не исполняет, - отметил правозащитник.

Одинг уточнил, что без указанных документов невозможно просчитать кворум на заседании призывной комиссии. Также не ясно, кто из членов комиссии за что отвечает, добавил правозащитник.

Кроме того, он заявил, что призывная комиссия должна быть независима от военного комиссара. Ответившие правозащитнику председатели написали, что все члены комиссий независимы. При этом, собираются комиссии в военном комиссариате.

- То есть они получают помещение, они бенефициары, но при этом они абсолютно независимы. Сейчас я напишу им вторую волну запросов: кем они являются? Арендаторами? Субарендаторами? – сообщил Одинг.

Заседания по трем искам заявителя назначены на вторую половину марта. Еще один суд отказал в принятии иска, два – вернули. Правозащитник отметил, что ещё не видел определения, но заведомо считает их незаконными.

- На мой взгляд, каждый гражданин может обратиться в суд за защитой нарушенного права. У меня было нарушено право на обращение: я обратился, и мне либо не ответили вовсе, либо формально ответили, а по существу… Как говорил дедушка Ленин: «Формально правильно, а по существу – издевательство», - заявил Одинг.

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