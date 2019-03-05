В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes обновился лидер

Американский журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг "богатейших мира сего". Самым состоятельным предпринимателем России в этом году стал председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, сместив прежнего лидера - владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина - на позицию ниже.

Состояние Михельсона оценено в 24 млрд долларов. В прошлом году он занимал третью строчку в перечне с финансовым активом в 18 млрд долларов.

Капитал Лисина, по сведениям Forbes, составляет в 21,4 млрд долларов.

На третьем месте - президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Его доходы составили 20,7 млрд долларов.

В глобальном рейтинге богатейших персон мира по версии Forbes второй год подряд лидирует основатель и гендиректор компании Amazon Джефф Безос (131 млрд длларов).