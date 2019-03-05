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Новости

17:38

В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes обновился лидер

Американский журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг "богатейших мира сего". Самым состоятельным предпринимателем России в этом году стал председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, сместив прежнего лидера - владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина - на позицию ниже.

Состояние Михельсона оценено в 24 млрд долларов. В прошлом году он занимал третью строчку в перечне с финансовым активом в 18 млрд долларов.

Капитал Лисина, по сведениям Forbes, составляет в 21,4 млрд долларов.

На третьем месте - президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Его доходы составили 20,7 млрд долларов.

В глобальном рейтинге богатейших персон мира по версии Forbes второй год подряд лидирует основатель и гендиректор компании Amazon Джефф Безос (131 млрд длларов).

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21:07   trofimasalov   trofimasalova1997059nchp@mail.ru
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

19:33   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
За последние два года число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 29 человек. Если в 2016 году их было 77, то в 2018 году в список вошли уже 106 бизнесменов с состоянием $1 млрд и более.
40% миллиардеров - богатейших людей России не желают отчитываться о доходах за рубежом и не платят налоги!
На 10% самых богатых граждан России приходится 89% всего богатства в стране!
1% богатейших людей планеты - 105 тыс. человек, проживают в России.
1 миллион человек, входящих в 10% богатейших людей мира, также живут в России.
Председатель Счетной палаты РФ Т.Голикова: "Численность граждан России, живущих за чертой бедности, выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек - до 22 миллионов. Их доля составляет 15 процентов населения."
Что сие означает? Российские миллиардеры стали богаче еще на 21,6 миллиардов долларов, а количество бедных в России, живущих за чертой бедности, увеличилось на два миллиона - до 22 млн. человек!
Богатые становятся еще богаче, а бедные нищими!
 Нужно срочно вводить прогрессивную шкалу налогообложения!
Никаких исключений и послаблений!
Почему у нас в стране, и богатые, и бедные платят одинаковый подоходный налог - 13%? Даже в Китае применяется прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. С ростом дохода ставки изменяются от 5% до 45%!
Предельная ставка подоходного налога среди развитых стран: В Израиле 57%, Швеции 56,6%, Бельгии 53,7%, Дании 52,2%, Нидерландах 52% и Франции 75%.

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