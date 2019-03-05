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19:21

Тело Игоря Малашенко доставят в Москву после полной токсикологической экспертизы

Тело журналиста и политолога Игоря Малашенко перевезут из Испании в Москву и захоронят на Троекуровском кладбище после получения полной токсикологической экспертизы, передает «Интерфакс» со ссылкой на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

По словам Венедиктова, изначально планировалось, что тело доставят в ближайшее время, но решение отложить отправку принял судья в Андалусии. Этот шаг объясняется тем, что Малашенко «был публичный человек», пояснил Венедиктов. По его словам, эта пауза может продлиться около двух недель.

Причина, по которой судья назначил полную проверку, связана с резонансом вокруг смерти Малашенко. «Игорь был публичным человеком, и его смерть привлекла большое внимание испанской прессы, в связи с чем судья решил не ограничиваться первичной экспертизой, а дождаться полной», - сказал Венедиктов. Малашенко планируют похоронить на Троекуровском кладбище, рядом с его отцом.

Малашенко, бывшего гендиректора и сооснователя НТВ, обнаружили мертвым в Испании 25 февраля. Политологу было 64 года. В 1996 году он был главным советником Бориса Ельцина в его президентской кампании, в 2018-м возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак.

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