СПбГУ эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе

Санкт-Петербургский государственный университет в очередной раз эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенной в здании бомбе, передает «Фонтанка.ру».

Угроза поступила вечером, около 19:00, по электронной почте. Игнорировать предупреждение не стали и объявили экстренную эвакуацию в главном здании на Университетской набережной, под которую попали в основном сотрудники вуза. Корпус Двенадцати коллегий отдан преимущественно под административные нужды.

В Петербурге уже третью неделю рассылают по электронной почте письма, угрожая, что в зданиях заложены бомбы. Отправители письма от имени «Владимира Путина», то от «Барака Обамы» заявляли, что в здании заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.