Местные жители просят Беглова помочь с возвращением детского сада на Светлановском, 15

Жители квартала № 35 и активисты обратились с открытым письмом к врио губернатора Алекcандру Беглову, в котором попросили его посодействовать открытию яслей на Светлановском проспекте, 15.

Авторы обращения напомнили, что в Смольном говорили о том, что вопросы мены участка, где ООО «Корпорация ЛЭК Истейт» собиралась строить жилой дом вместо детского сада, можно будет рассматривать только после завершения судебных разбирательств. 21 февраля Куйбышевский суд признал разрешение на строительство дома вместо детского сада на Светлановском проспекте незаконным – а значит, судебные разбирательства завершены, подчеркнуто в обращении.

К концу 2018 года должны были быть готовы изменения в проект планировки квартала, в которых на участке Светлановского проспекта, 15, должнен быть предусмотрен детский суд, напомнили авторы письма. К тому же этот участок находится в зоне «Т3Ж2», и градостроительным регламентом предусмотрено, что размещение объектов дошкольного образования – это основной вид пользования, говорится в обращении.

«Из вышеупомянутого становится ясно, что в настоящее время нет никаких серьезных препятствий для возвращения ясли-сада на Светлановском детям, чего мы, жители квартала, добиваемся уже 10 лет», - подчеркнуто в письме.

Составители обращения попросили Беглова сделать «мудрый и правильный выбор», сославшись, в том числе, на слова президента Владимира Путина в послании к Федеральному собранию. В частности, приводится цитата из выступления президента, где сказано, что на основе «мнения и оценок граждан» в начале 2020 года подведут «первые итоги работы по национальным проектам» и сделают «выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти».

Также составители письма напомнили, что Путин говорил о необходимости решить проблему с яслями до конца 2021 года. По их словам, очередь в ясли по Выборгскому району составляет 532 ребенка, и работа ясли-сада на 180 мест значительно сократит «эту дикую в самой своей сути очередь» и поможет «как детям, так и их родителям».

Разрешение на строительство 25-этажного жилого дома на месте ясли-сада было выдано в 2016 году. Застройщик – ООО «Корпорация ЛЭК Истейт» - собирался построить дом со встроенными помещениями, детским садом и подземной автостоянкой. Затем Госстройнадзор отменял разрешение, поскольку участок попадал в защитную зону объекта культурного наследия «Больница Ольгинского приюта». Но в 2018 году строительство признали законным.

Местные жители выступали против застройки территории детского сада, они просили сохранить сад. Врио губернатора Александр Беглов сообщал, что комитеты по строительству и по инвестициям, а также администрации Красносельского и Фрунзенского районов проект не одобрили.