Более 20 человек за сутки госпитализировали из-за гололеда в центре Петербурга

Как минимум 21 петербуржец поступил в травмотологическое отделение Мариинской больницы из-за травм на гололеде в центре города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в этом отделении больницы не хватает коек, и пациентов вынуждены размещать в других отделениях. Из-за этого им приходится дольше ждать проведения медицинских мероприятий, отметил источник.

Петербург накрыл сильный снегопад в первые выходные весны, в субботу, 2 марта, можно было наблюдать редкое явление – снежную грозу. Раскаты грома и сверкающие молнии можно было наблюдать на севере города. За два часа в городе выпало до 10 см осадков.

Зимой от скользских дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте. 4 марта сорвавшаяся с дома на Думской улице льдина упала на голову сотруднице Госстройнадзора.