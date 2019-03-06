Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:57

Краснодарский суд постановил заблокировать четыре клипа рэпера Хаски

Суд в Краснодаре постановил заблокировать несколько клипов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) – «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17», сообщает «Правозащита Открытки».

Об этом представители рэпера узнали на заседании Таганского суда Москвы по иску Хаски о блокировке клипа «Иуда» на YouTube. Ответчики – МВД и Роскомнадзор.

В решении Советского суда Краснодара указано, что содержание клипов «Поэма о Родине» и «Иуда» проверяли по заявлению прокурора и нашли в них изображения курящих людей и сцены насилия. Клипы «Пуля-дура» и «Пироман 17» нашли в ходе мониторинга. Содержимое клипов, где встречаются половые контакты, поджоги и прочее, может вызвать у несовершеннолетних интерес к убийствам, курению, разврату, ругательствам, считает суд.

Хаски столкнулся с проблемами в конце 2018 года, во время волны отмены концертов популярных у молодежи исполнителей. В Краснодаре 21 ноября его концерт сорвали правоохранители, требуя от организаторов подписать предостережение прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности. После того, как рэпер на улице взобрался на крышу автомобиля и начал исполнять свои треки, его арестовали, и он четыре дня просидел в спецприемнике.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:20    
Большинство рэперов давно пора уже отправлять на нары за развращение россиян, пропаганду чуждых людям взглядов и действий! Реально они ведут гибридную войну на уничтожение России и её народов! Власть бездействует совершенно! Позор!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

12:06 Власти Петербурга смогут авансировать работу НКО

11:40 Петербургские депутаты предложили правила всероссийской реновации жилья

11:27 Дмитриева отказалась отвечать на вопросы Рассудова из-за шутки о "еврейской традиции"

11:23 ЕСПЧ присудил экс-губернатору Сахалина 5 тысяч евро за три года в СИЗО

10:50 ГУДП "Центр" выплатит петербуржцу полмиллиона рублей за падение на гололеде

10:45 ЗакС хочет обязать губернатора отчитываться о реализации бюджета и "Стратегии 2035"

10:37 ЗакС поддержал законопроект правительства РФ о доплатах к пенсиям

10:18 В ЗакСе отказались обсуждать инициативу "Яблока" о десталинизации географических объектов   2

9:57 Краснодарский суд постановил заблокировать четыре клипа рэпера Хаски   1

9:35 Жителя Коми приговорили к 1,5 годам колонии из-за разбитого памятника рублю   1

5 марта, 20:55 Более 20 человек за сутки госпитализировали из-за гололеда в центре Петербурга   6

5 марта, 20:19 Местные жители просят Беглова помочь с возвращением детского сада на Светлановском, 15

5 марта, 19:59 СПбГУ эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе   1

5 марта, 19:36 Лесопарк, которого нет   2

5 марта, 19:21 Тело Игоря Малашенко доставят в Москву после полной токсикологической экспертизы

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.