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Новости

10:18

В ЗакСе отказались обсуждать инициативу "Яблока" о десталинизации географических объектов

Депутаты Заксобрания Петербурга отказались обсуждать законодательную инициативу фракции «Яблоко» о переименовании географических объектов и юрлиц, названных именем Иосифа Сталина.

Против обсуждения инициативы выступила лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. Она назвала предложение «яблочников» «ритуальными плясками на костях».

- Мы не можем дискредитировать наше собрание подобными инициативами. Это прямая дискредитация депутатов, - заявила Ходунова.

Парламентарии отказались голосовать по предложению коммунистки об исключении вопроса из повестки в поименном режиме. В итоге за исключение проголосовали 40 депутатов, шестеро были против, один парламентарий воздержался.

Представители «Яблока» подготовили проект федерального закона, по которому памятники, бюсты и мемориальные доски, связанные с именем Иосифа Сталина должны быть демонтированы, а географические объекты, названные именем вождя, переименованы.

Также «яблочники» планировали установить запрет на употребления фамилии Сталин и производных от нее слов в названиях юридических лиц.

Ранее этот проект раскритиковали на заседании комитета по законодательству. Однако совет фракций ЗакСа 4 марта включил его в повестку.

Сергей Еремеев



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10:30   Игорь  
Если бы  "реформаторы2 сходу бы не занялись дерибаном, давно бы этой не было бы...

10:28    
Спасибо депутатам ЗакСа за то, что они КАТЕГОРИЧЕСКИ отвергли русофобскую провокацию жидомасонов "Яблока" по дискредитации ВЕЛИКОГО Сталина!!! Заметил, что в последнее время по всей России РЕЗКО возросло почитание Сталина! Памятники, бюсты, мемориальные доски в память о нём просто утопают в цветах! Это видят и враги России-американские подстилки, потому такие и инициативы со стороны западных агентов влияния, а может и завербованных шпионов!

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