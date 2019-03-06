ЗакС поддержал законопроект правительства РФ о доплатах к пенсиям

Депутаты Заксобрания Петербурга в начале пленарного заседания 6 марта приняли сразу в трех чтениях федеральный законопроект правительства России, предусматривающий социальные доплаты самым бедным пенсионерам.

После вступления в силу поправок все пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума для пенсионеров.

Инициатива была внесена в Госдуму 4 марта, а затем разослана в региональные парламенты.

Вопрос в повестку заседания петербургского ЗакСа с голоса внес спикер Вячеслав Макаров.

- Это абсолютно социальный закон, - отметил Макаров. - Это скажется на тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Некоторые даже говорят, что существенно скажется.

За инициативу проголосовали 44 депутата. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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