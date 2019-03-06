ЕСПЧ присудил экс-губернатору Сахалина 5 тысяч евро за три года в СИЗО

Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину 5,1 тысяч евро, передает «МБХ медиа».

ЕСПЧ установил, что в отношении Хорошавина нарушена статья Европейской конвенции о разумных сроках судебного разбирательства и сроках заключения под стражу.

В конце февраля 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его признали виновным в получении взяток и отмывании денег.

Экс-губернатора задержали в 2015 году, с тех пор он находился в СИЗО Москвы. Его обвиняли в том, что он требовал от руководства сахалинской компании «Энергострой» взятку за право на заключение госконтракта. Сумма взятки была обозначена в 6% от всех полученных компанией выплат, полученные Хорошавиным средства за два года оцениваются в более чем 5,6 млн долларов.