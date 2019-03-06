Петербургские депутаты предложили правила всероссийской реновации жилья

Заксобрание Петербурга на пленарном заседании 5 марта приняло в первом чтении проект постановления, регулирующего отношения в области жилого фонда в Российской Федерации.

Авторами документа выступила группа депутатов из фракций Партия роста и «Единая Россия».

В пояснительной записке к документу необходимость законопроекта объясняется тем, что нельзя «некритически перенести на другие субъекты России» московский опыт реновации.

По словам разработчиков законопроектов, предлагаемый ими документ имеет принципиальные отличия от московскими приниципов реновации, прописанных в законе «О статусе столицы». Также лидер фракции Партия роста Оксаны Дмитриевой, представлявшая документ на пленарном заседании, раскритиковала законопроект о реновации депутата Госдумы Галины Хованской («Справедливая Россия»). Дмитриева отметила, что в документе Хованской немало противоречий федеральному законодательству и назвала его «полным клоном московского закона» о реновации.

Петербургские депутаты в своем варианте законопроекта, в частности, предложили ввести институт проекта реновации, установить четкие критерии, согласно которым, объект может быть перестроен, а также осуществлять реновации не только в отношении отдельных домов, но и целых кварталов, микрорайонов и районов.

Кроме того, в законопроекте подробно прописаны возможности финансирования реновации за счет средств иных, помимо бюджета. По словам Дмитриевой, представлявшей документ на пленарном заседании, проекты реновации предлагается реализовывать в том числе на средства коммерческих организаций или за счет государственно-частного партнерства.

Дмитриева отметила, что решение об участии в программе реновации должны решать собрания жителей домов.

Инициативу петербургских депутатов раскритиковал лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, напомнивший о негативном опыте реновации в Петербурге. По его мнению, в существующей редакции законопроект не защищает участников программы реновации.

- Ситуация такова, что инвесторы занимаются уплотниловкой или кидают горожан, - заявил Вишневский.

Единоросс Денис Четырбок в ответ заявил, что жители изношенных домов в Кировском районе ждут старта подобной программы.

Депутат КПРФ и в прошлом один из руководителей строительной компании «Лидер Групп» Александр Рассудов отметил актуальность темы реновации, но указал на противоречия законопроекта Дмитриевой и других депутатов.

В частности, по его словам, из-за размытых формулировок под снос могут попасть не только аварийные дома, но и другие здания, которые сочтут неудовлетворительными.

- Давайте мы детально проработаем все, чтобы не опозорить наш город на всю Россию, - предложил депутат.

Дмитриева в ответ заявила, что в тексте законопроекта четко прописано, какие дома попадают под программу реновации.

За принятие проекта постановления проголосовал 41 депутат. Пятеро высказались против, еще один депутат воздержался.

Сергей Еремеев

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