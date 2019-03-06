Единоросс похвалил Сталина при принятии законопроекта о поддержке жертв политрепрессий

Один из авторов законопроекта о бесплатной юридической помощи для петербуржцев - жертв политических репрессий в СССР единоросс Александр Тетердинко 6 марта выступил с трибуны Заксобрания в защиту Иосифа Сталина.

Тетердинко назвал Сталина выдающейся исторической личностью и поставил ему в заслугу, в частности, индустриализацию и победу в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, единоросс отметил, что отношение к Сталину не может быть однозначным и напомнил, что ХХ съезд КПСС осудил сталинские репрессии.

Обсуждение личности вождя началось по инициативе оппозиционных депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника. Они раскритиковали отказ своих коллег обсуждать проект постановления фракции «Яблоко» о десталинизации названий географических объектов. Оба депутата провели параллели между сталинскими временами и репрессиями в современной России.

- Я не знаю, существует ли преисподняя. Но если она существует, то тиран и убийца будет в ней гореть, - заявил Резник.

Единоросс Андрей Анохин призвал оппозиционеров «вернуться на землю к петербуржцам» и перестать рассуждать о Сталине. Позже он накричал на депутата фракции «Яблоко» Михаила Амосова, когда тот зачитывал справку о сталинских репрессиях.

Другой единоросс Сергей Купченко заявил, что информация о репрессиях вождя завышена. Он озвучил данные справки НКВД, согласно которым от сталинского террора пострадали 652 тысячи человек.

По официальным данным комитета по социальной политике Петербурга, в городе проживают более 9,5 тысяч граждан, пострадавших от политрепрессий в советские времена. В случае окончательного принятия закона, бывшие жертвы репрессий смогут воспользоваться бесплатной помощью юристов с начала 2020 года.

Сергей Еремеев

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