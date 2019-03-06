Макаров: Беглов однозначно пойдет на выборы губернатора Петербурга

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что не сомневается в том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов будет участвовать в сентябрьских выборах главы города.

- Александр Дмитриевич Беглов однозначно пойдет на выборы губернатора Петербурга, однозначно будет баллотироваться, - заявил Макаров на брифинге 6 марта.

Он также напомнил, что партия «Единая Россия» поддержит врио губернатора на выборах.

- Беглову досталось очень сложное зимнее время. Убежден, что у него будущее губернатора Санкт-Петербурга, - подчеркнул спикер.

Комментировать кандидатуры других политиков, заявивших о намерении участвовать в губернаторской гонке, Макаров не стал.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года.

Сергей Еремеев

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