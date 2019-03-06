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Новости

12:49

Макаров: Беглов однозначно пойдет на выборы губернатора Петербурга

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что не сомневается в том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов будет участвовать в сентябрьских выборах главы города.

- Александр Дмитриевич Беглов однозначно пойдет на выборы губернатора Петербурга, однозначно будет баллотироваться, - заявил Макаров на брифинге 6 марта.

Он также напомнил, что партия «Единая Россия» поддержит врио губернатора на выборах.

- Беглову досталось очень сложное зимнее время. Убежден, что у него будущее губернатора Санкт-Петербурга, - подчеркнул спикер.

Комментировать кандидатуры других политиков, заявивших о намерении участвовать в губернаторской гонке, Макаров не стал.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года.

Сергей Еремеев



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18:22   Сергей Леонидович  
Сегодня ЕР стала токсичной партией, умные кандидаты от неё шарахаются. Если Беглов пойдёт под флагом и при поддержке единороссов, то при честном подсчёте голосов потеряет как минимум 20% электората, а значит второго тура не избежать.

18:18    
Макарка дурачок все брешет. Ему никто не скажет и его никто не спросит, кого выдвинут в губеры.

16:00    
15.33 Ты уже написал один раз про предыдущих и последующих. Зациклился или необходимо, чтобы все знали твои высеры ? Но написал ты правильно - у Полтавы хватало ума молчать. У тебя даже этого качества нет.

15:33    
В Питере давняя традиция - каждый новый губернатор хуже предыдущего. Казалось, что хуже жлоба уже никого не может быть, оказалось - может: косноязычный дурак с инициативой. Полтавченко хоть ума хватало молчать на публике.

14:40    
В русском городе должен быть губернатором этнический русский Беглов!

14:33    
с лопатой ИЛИ БЕЗ -ОКОЛОНОЛЯ

14:02    
Бедный  Петербург. У власти кое-кто: старики,завхозы,чрезмерно верующие т.д.Беда.

13:54    
Макарка дурачок все брешет. Ему никто не скажет и его никто не спросит, кого выдвинут в губеры.

13:11    
В интересах города и горожан Губернатором следует выбрать Гуцана.

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