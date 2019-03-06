Законы о фейках и неуважении к власти в интернете прошли второе чтение в Госдуме

Госдума во втором чтении приняла законопроекты о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете, передает «Дождь».

Перед чтением нижняя палата парламента одобрила поправки, которые выводят из-под ответственности «традиционные медиа» - зарегистрированные СМИ. Также депутаты одобрили увеличение штрафов за неуважительные высказывания в адрес власти, общества и госсимволов России практически в 20 раз.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.