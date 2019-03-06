Макаров пообещал увековечить память об Алферове в Петербурге

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что память о лауреате Нобелевской премии, бывшем депутате Госдумы Жоресе Алферове обязательно будет увековечена.

- Самая высокая награда ему - это наша память, - подчеркнул Макаров.

Он добавил, что Заксобрание сделает все, что от него зависит, чтобы сохранить эту память.

О намерении увековечить в Петербурге память Алферова Макаров уже заявлял 5 марта на прощании с академиком в петербургском центре РАН. Алферов умер вечером 1 марта в возрасте 88 лет причиной смерти называют острую сердечно-легочную недостаточность. Академика похоронили на кладбище в Комарово.

Сергей Еремеев

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