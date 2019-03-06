Беглов пообещал "отчислять чиновников" за бюрократические проволочки

Врио губернатора Алекcандр Беглов пообещал наказывать чиновников за бюрократические проволочки, сообщили в Смольном.

Об этом Беглов заявил во время объезда Кировского района. В том числе врио губернатора осмотрел новое здание детского сада с бассейном на Канонерском острове. Построить его АО «Западный скоростной диаметр» должно было еще в конце 2017 года и передать городу, но до сих пор объект не ввели в эксплуатацию: превышен допустимый уровень шумана прогулочных площадках из-за проходящего рядом ЗСД. После того, как установили новые шумозащитные экране, территорию игровых площадок детского сада признали соответствующей нормам.

Беглов подчеркнул, что детский сад необходимо открыть к 1 сентября. Он также заявил, что если «бумаги будут отлеживаться в столах», то он будет «отчислять чиновников».