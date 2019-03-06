Неизвестные напали на Динара Идрисова возле его дома

Четверо неизвестных напали на правозащитника Динара Идрисова во дворе его дома, сообщает «Русь сидящая».

По словам Идрисова, все случилось в ночь на 6 марта. Он рассказал, что на него налетели двое мужчин, когда он выходил из машины, а затем набросились еще двое.

«Я оказался зажат между оградой дома и машиной, и драка происходила в таком ограниченном пространстве. В какой-то момент меня сильно ударили по голове, я упал, меня продолжили бить. Потом отобрали телефон и быстро скрылись», - сказал Идрисов. Он упомянул, что нападавшие сказали что-то вроде «защищать ********* [гомосексуалистов] будешь?».

Правозащитник предположил, что это мог быть намек на его участие в деле активистов «Весны», которым вменяют развратные действия с несовершеннолетними. Ранее Идрисов упоминал, что суть дела в том, что 18-летних молодых людей заподозрили в интиме с 15-ти и 17-летними девушками.

Когда нападавшие скрылись, Идрисов обратился за помощью к охраннику дома, вызвал скорую и полицию. Медики отвезли его в Александровскую больницу, где диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Правозащитник написал заявление в полиции о разбое.

До этого на Идрисова нападали год назад, 28 января 2018 года, во время акции протеста сторонников Навального. Правозащитник зашел в один из подъездов, чтобы найти точку съемки акции, и на него напали и избили трое мужчин. Нападавших спугнули жильцы подъезда.