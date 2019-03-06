Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:54

Неизвестные напали на Динара Идрисова возле его дома

Четверо неизвестных напали на правозащитника Динара Идрисова во дворе его дома, сообщает «Русь сидящая».

По словам Идрисова, все случилось в ночь на 6 марта. Он рассказал, что на него налетели двое мужчин, когда он выходил из машины, а затем набросились еще двое.

«Я оказался зажат между оградой дома и машиной, и драка происходила в таком ограниченном пространстве. В какой-то момент меня сильно ударили по голове, я упал, меня продолжили бить. Потом отобрали телефон и быстро скрылись», - сказал Идрисов. Он упомянул, что нападавшие сказали что-то вроде «защищать ********* [гомосексуалистов] будешь?».

Правозащитник предположил, что это мог быть намек на его участие в деле активистов «Весны», которым вменяют развратные действия с несовершеннолетними. Ранее Идрисов упоминал, что суть дела в том, что 18-летних молодых людей заподозрили в интиме с 15-ти и 17-летними девушками.

Когда нападавшие скрылись, Идрисов обратился за помощью к охраннику дома, вызвал скорую и полицию. Медики отвезли его в Александровскую больницу, где диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Правозащитник написал заявление в полиции о разбое.

До этого на Идрисова нападали год назад, 28 января 2018 года, во время акции протеста сторонников Навального. Правозащитник зашел в один из подъездов, чтобы найти точку съемки акции, и на него напали и избили трое мужчин. Нападавших спугнули жильцы подъезда.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

15:09 Нижегородскую журналистку обвинили в организации акции памяти Немцова

14:54 Неизвестные напали на Динара Идрисова возле его дома

14:21 Беглов пообещал "отчислять чиновников" за бюрократические проволочки   2

13:51 Главу карельского "Мемориала" Дмитриева оставили в СИЗО до июня   1

13:24 Божену Рынску госпитализировали на фоне смерти Игоря Малашенко

12:59 Макаров пообещал увековечить память об Алферове в Петербурге

12:53 Законы о фейках и неуважении к власти в интернете прошли второе чтение в Госдуме   1

12:49 Макаров: Беглов однозначно пойдет на выборы губернатора Петербурга   5

12:43 Спикер ЗакСа назвал примером выдающейся женщины Валентину Матвиенко   2

12:27 Единоросс похвалил Сталина при принятии законопроекта о поддержке жертв политрепрессий   3

12:20 Депутат Плетнева о геях: Лечить надо   3

12:06 Власти Петербурга смогут авансировать работу НКО

11:40 Петербургские депутаты предложили правила всероссийской реновации жилья   1

11:27 Дмитриева отказалась отвечать на вопросы Рассудова из-за шутки о "еврейской традиции"   6

11:23 ЕСПЧ присудил экс-губернатору Сахалина 5 тысяч евро за три года в СИЗО   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.