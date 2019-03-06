Нижегородскую журналистку обвинили в организации акции памяти Немцова

В Нижнем Новгороде полиция более 8 часов продержала в отделении главного редактора онлайн-издания Koza.Press Ирину Славину. Журналистку заподозрили в организации акции памяти политика Бориса Немцова, которая прошла в центре города 24 февраля. Об этом ЗАКС.Ру рассказала сама Славина.

По словам журналистки, ее задержали около 15-00 часов 5 марта на остановке общественного транспорта рядом с собственным домом.

Славину обвинили в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП (Организация публичного мероприятия без подачи уведомления). По версии полицейских, она 24 февраля организовала шествие памяти Бориса Немцова по центральной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской.

Согласно рапорту старшего сержанта полиции Сучкова, Славина шла «во главе колонны» граждан и несла в руках плакат с портретом Бориса Немцова и надписью «Борись». Полиция также собрала объяснения троих очевидцев шествия. Они дали почти дословно одинаковые показания, в которых сообщили, в частности, что видели, как неизвестная им женщина руководила собравшимися сначала по ходу шествия по улице Большой Покровской, а затем на площади Театральной.

«В снег был вставлен баннер с большой фотографией Немцова Б.Е. и группа граждан во главе с женщиной возложили цветы к фотографии», - сообщили все трое опрошенных граждан.

Славина рассказала ЗАКС.Ру, что никаких акций не организовывала, а узнала о мероприятии из социальных сетей.

- Я пришла освещать акцию, узнав о ней от других СМИ и из соцсетей. Пришла с фотоаппаратом, но поскольку и снимать нечего было, даже не доставала его. Со знакомыми дошла от кинотеатра «Октябрьский» до площади Театральной. У меня в руках был портрет Немцова - я поставила его к символическому мемориалу, - рассказала журналистка.

По словам Славиной, ее отпустили из отделения полиции в 23-00. На утро 6 марта было назначено судебное заседание по ее делу. Однако суд перенесли на 13 марта для вызова свидетелей.

Koza.Press – независимое интернет-издание, посвященное общественно-политической жизни в Нижегородской области. Портал регулярно публикует критические материалы в адрес региональных властей.

Напомним, акции памяти Бориса Немцова прошли в нескольких городах России. В Москве в траурном шествии приняли участие до 11 000 человек. На митинг в Петербурге, по разным оценкам, пришли от 400 до 1000 человек.