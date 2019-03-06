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Новости

15:29

Миронов расстроен отказом коллег поддержать его идею о наследовании пенсий

Лидер справедливороссов Сергей Миронов огорчен тем, что коллеги по Государственной думы отказались рассматривать его инициативу, предполагащую введение права наследования пенсий, передает его пресс-служба.

Социал-демократ видел оптимальной следующую схему: если получатель пенсии уходит из жизни раньше возраста средней продолжительности жизни плюс еще пяти лет, то до этого срока его "преемник" наделяется правом получать его пенсию.

Около трети мужчин не будут доживать до 65 лет. Государство, таким образом, получает выгоду в виде их пенсий. Мы считаем, что эта выгода необоснованна, и такая система в целом несправедлива: если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, государство обязано вернуть эти отчисления в виде пенсий.

Сергей Миронов

По его словам, отсутствие поддержки среди законодателей показывает лживость государственной позиции, согласно которой россияне якобы живут все дольше, из-за чего и был поднят пенсионный возраст: если власть против наследования пенсий, то значит, это не так, и государство теряет материальную выгоду.

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15:52    
Если дети и внуки будут получать пенсии отцов и дедов, то вообще в России перестанут работать! Сейчас то половина трудоспособного населения не работает, по крайней мере, не платит налоги и не фиксируются налоговыми службами! Их как бы нет...но в поликлиниках они состоят на учёте, лечатся в больницах, дети их ходят в детсады и школы, учатся бесплатно в институтах и тд. Одним словом-БАРДАК!!!

15:44    
дайте СТАРИЧКУ ПАМПЕРС

15:40    
Эта не слишком справедливая идея вряд ли поможет продлить жизнь пенсионерам.

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