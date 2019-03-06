"Красивый Петербург" изучил проблемы Старой Ржевки

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" выехали с рейдом в район Старой Ржевки и зафиксировали несколько насущных проблем. О части из них удалось узнать из бесед с местными жителями, говорится в сообществе активистов.

"Программа реновации здесь не сработала: два многоэтажных дома было построено, но туда не переселили жителей из аварийных домов. В новых домах квартиры проданы другим людям. Тем временем старые дома разрушаются", - заметили градозащитники.

Также, по их наблюдениям, "машины здесь важнее людей", поскольку практически нет тротуаров. Удалось узнать, что нет на территории и ни одного детского сада, несмотря на то, что живет здесь почти 15 тысяч человек.

Местные граждане жалуются на проблему транспортной доступности и в целом плохую работу общественного транспорта.