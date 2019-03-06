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Новости

16:53

Баронова не понимает, почему оппозиционеры хотят развала России

Бывший политический активист из команды Михаила Ходорковского, Мария Баронова, в марте начавшая работать шеф-редактором на провластном канале Russia Today, призналась в том, что большинство оппозиционеров и либералов, с которыми ей доводилось иметь дело, ведут себя как сумасшедшие. Оригинальное суждение она высказала в интервью RTVi.

По ее словам, "демшиза" ведет так себя давно - со времен хрущевской "оттепели", а самое для нее странное - это желание большинства фрондирующих региональных политиков и активистов отделения от тела России тех или иных ее территорий.

Помню, что собрала людей, а дальше у нас чат, в котором сторонники свободной Ингрии, свободы Урала, сторонники башкирского самоопределения, кубанского, какого угодно. Там нет только русского самоопределения. Безумие.

Мария Баронова

В среде критично настроенных ко власти граждан, в Facebook своего рода демарш Бароновой вызвал полярные точки зрения, преобладала из которых осуждающая.

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18:43   Игорь  
Потому что птенцы царя Бориса. Наследственное.

18:02    
Полагаю, немало засланцев спецслужб в среде руководителей и "вождей" оппозициии. Работа у них такая, интересы богатеев защищать. А шизы достаточно как оппозиционной, так и провластной. Такие видны каждому невооруженным взглядом.

17:19    
Так давно известно, что вся демшизовая и либерастическая оппозиция шумит только до первого сладкого контракта. Достаточно сунуть ей блин на лопате в харю, переобуется в воздухе!

17:12    
Баронова-браво!!! Честное и объективное суждение о прозападной "пятой колонне", у которой одна цель - развал России в угоду Западу(США), что в своё время ей удалось сделать с СССР вместе с национал-предателями в верхушке КПСС! Впечатляющее начало работы Бароновой на РТ!!! Давай, давай дави врагов России!

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