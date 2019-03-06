Лимонов назвал поступок, который бы высоко вознес рейтинг российского политика

Лидер и основатель "Другой России" Эдуард Лимонов дал совет как начинающим, так и опытным политикам относительно того, каким действием можно достичь народного обожания максимально быстро и эффективно. В пример такому человеку он поставил опыт советского руководителя Никиты Хрущева, правившего с 1953 по 1964 годы. Свои соображения на этот счет Лимонов изложил на сайте РЕН ТВ.

Если бы сейчас появился государственный деятель, решивший проблему с жильем в России, его бы на руках носили и молились бы светлому образу. Лампадки бы добровольно зажгли в красных углах. Мы же в глубокой... дыре, купить квартиру могут себе позволить только состоятельные люди. — Эдуард Лимонов

Ситуация, на его взгляд, усугубляется особенностями той социальной группы россиян, которая теоретически должна быть сильнее многих других заинтересованной в наличии собственной недвижимости.

"Еще и потому у нас мужчины поздно взрослеют, что до тридцати лет спят у мамашек на диванах, вечные дети, крепостные, прикрепленные к родительским диванам", - отметил литератор и политик.