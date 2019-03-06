Серов провел "снежное совещание"

Бывший вице-губернатор Петербурга, а ныне руководитель Фрунзенского района Константин Серов выехал на вверенную ему территорию и провел совещание со своими подчиненными, ответственными за уборку снега, сообщает пресс-служба Смольного.

После трехдневной метели, вернувшейся в город, он призвал коммунальщиков внимательно следить за сосульками, в обилии появившихся на крышах, а также за въездами на территорию дворов и кварталов жилой застройки.

"Снег с крыш надо убирать сейчас, пока он не покрылся льдом. И сразу же его вывозить, не оставлять на тротуарах. Необходимо выделить дополнительные силы для вывоза снега с обочин дорог", - добавил чиновник.

Серов также отметил важность координации усилий с сотрудниками "Горэлектротранса": снегом завалена значительная часть трамвайных путей в районе.

После возвращения обильного снегопада в город, в отличие от февральских реалий, от падения льда еще никто не погиб.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.