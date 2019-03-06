Яшина смущает идея введения электронного голосования

Совместное предложение члена Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова и главы столичного избиркома Валентина Горбунова о целесообразности введения электронного голосования на сентябрьских выборах в Мосгордуму встретило серьезный скепсис со стороны политика Ильи Яшина. Глава муниципального совета "Красносельский" возразил им в Facebook, что доверие граждан к институту выборов с 2011-го года катастрофически упало и что вызывающая массу вопросов процедура интернет-голосования подорвет авторитет выборов еще сильнее.

По словам лидера "Солидарности", еще никто внятно не объяснил, как можно быть уверенным в честности предлагаемого механизма голосования и предотвращении возможных подтасовок.

Оппозиционные наблюдатели сопровождают членов комиссий и пресекают попытки давления. Но если будет легализовано голосование через интернет, то и контролировать его будет невозможно. Кто даст гарантию, что человек нажал кнопку сам и за него этот не сделал тот же соцработник или начальник на производстве? — Илья Яшин

Московский муниципал призвал столичный избирком не спешить с внедрением малопонятной технологии и "не пороть горячку".