Место встречи назначить нельзя

Несколько оппозиционных депутатов Петербурга заявили, что никак не могут попасть на личную встречу с врио губернатора Александром Бегловым. По их мнению, временный глава города боится таких встреч или не может ничего сказать по предложенным вопросам. Прокуратура города 5 марта заявила, что Беглов и не обязан устраивать избранникам народа аудиенции. Парламентарии с этим не согласны – они намерены обращаться в Генпрокуратуру.

Компетенции

Представители «Справедливой России» Алексей Ковалев, Александр Егоров, Надежда Тихонова, члены фракции Партии роста Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, а также депутат от «Яблока» Борис Вишневский в конце прошлого года просили Беглова назначить встречу для обсуждения жилищной застройки у Пулковской обсерватории. Врио губернатора представителям народа не ответил.

В январе 2019 года четверо из перечисленных депутатов обратились в прокуратуру, которая ответила им спустя почти два месяца. Под запросом в прокуратуру подписались Вишневский, Резник, Тихонова и Ковалев. На документ ответил зампрокурора Петербурга Виктор Мельник. Он сообщил, что в Уставе города не прописан порядок организации внеочередного приема и предложенный для обсуждения вопрос находится не в компетенции депутатов.

Вишневский заявил, что ответ прокуратуры не выдерживает никакой критики. Прокуратура не должна определять, какие вопросы находятся в депутатской компетенции, уверен «яблочник». Он также отметил, что никакого отдельного порядка для реализации внеочередного приема не требуется – всё уже есть в законах и Уставе города. Вишневский уверен, что прокуратура покрывает Беглова.

- Я понимаю, что прокуратура ставит политическую задачу, во что бы то ни стало отмазать временно исполняющего обязанности от обвинения в грубейшем нарушении Устава города и закона, но решает она эту задачу абсолютно неуклюже и бездарно. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру еще раз с требованием о пересмотре такой оценки, - заявил депутат от «Яблока».

О планах направить новый запрос в прокуратуру сообщил и Максим Резник. Он уточнил, что сейчас депутаты обсуждают этот вопрос. Парламентарий добавил, что без внимания эту проблему оставлять нельзя. Таким образом, Беглов оскорбляет парламент, считает Резник.

Вице-спикер ЗакСа и член партии «Единая Россия» Сергей Соловьев считает, что, если прокуратура отнесла проблему обсерватории не к компетенции депутатов, то так оно и есть.

- Мне тяжело комментировать прокуратуру, она же надзирает за законом. Прокуратура же не может нарушать закон. Если они (обратившиеся в прокуратуру депутаты – прим. ЗАКС.Ру) считают, что их права нарушены, они могут обратиться в суд, - сказал Соловьев.

Обещать – не значит жениться

По словам представителя «Справедливой России» Ковалева, Пулковская обсерватория – не единственная проблема, которую он хотел обсудить с врио губернатора. Например, депутат предлагал встретиться для решения вопросов по аэроэкспрессу и Конюшенному ведомству.

- Более того у меня есть личный ответ на мое личное письмо, которое я ещё писал осенью. В этом письме он мне ответил, что он разбирается в вопросах, которые я поставил, и предлагает встретиться в феврале. Вот уже февраль кончился…. То есть даже по каким-то вопросам не громким, рабочим вопросам, он совершенно никак не реагирует, - отметил Ковалев.

Вишневский также сказал, что обращался к Беглову с просьбами о встрече ещё в октябре – сразу после его назначения. Однако аудиенции до сих пор не случилось. Представитель «Яблока» хотел обсудить с врио губернатора проблемы Конюшенного ведомства, застройки Фарфоровского кладбища, музея Достоевского и выселения общества «Мемориал».

Встречи с Бегловым очень ждет депутат от «Единой России» Андрей Анохин. Он сообщил ЗАКС.Ру, что договорился о встрече с врио губернатора по вопросу вырубки леса у Суздальского шоссе. По словам Анохина, он должен был встретиться с Бегловым 2 марта, но помешали оперативные обстоятельства. Сейчас депутат ждет аудиенции «со дня на день».

По словам другого «единоросса» Соловьева, у их партии нет необходимости просить личных встреч у врио губернатора. С ним «в тесном контакте» находится глава регионального отделения «Единой России» и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

- Мы на фракции обсуждаем, передаем вопросы Вячеславу Серафимовичу, и он их в оперативном режиме решает с губернатором. То есть, у нас такой проблемы и необходимости личных встреч практически нет. Вот они в таком режиме. Смысл отвлекать от важных государственных дел губернатора? – сказал Соловьев.

Трава зеленее

По словам опрошенных ЗАКС.Ру оппозиционных депутатов, с бывшим губернатором города Георгием Полтавченко таких проблем не было. У него всегда можно было добиться личной встречи, в том числе по «острым» вопросам, уточнил Ковалев. Он считает, что такой подход был бы выгоден для Беглова.

- Вот скажем, он идет самовыдвиженцем на выборы губернатора. Если ты идешь самовыдвиженцем, самая правильная тема – это собрать представителей разных политических сил, поговорить с ними, выслушать их требования, предложения. По-моему, даже с точки зрения пиара – это очень хорошо, - уверен Ковалев.

Он добавил, что врио губернатора может бояться общения с депутатами. Этого мнения придерживается и Вишневский.

- Я думаю, что он просто боится встречаться с депутатами, отвечать на острые вопросы, высказывать свою позицию по ключевым проблемам. Это единственное объяснение, которое я могу придумать. Ему нечего сказать, - заявил «яблочник».

София Саттарова

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