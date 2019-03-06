«Газпром» ищет организацию для ухода за растениями компании за 29 млн рублей «Газпром» объявил конкурс на поиск подрядчика по уходу за компактными растениями на объектах компании. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок 6 марта. Максимальная стоимость работ составляет 29 млн рублей. За эти деньги требуется ухаживать за 33 633 растениями в течение 3 лет. Согласно техническому заданию, подрядчик должен увлажнять растения, подкармливать их, протирать листья, диагностировать причины ухудшения состояния растения и выполнять другие работы. Кроме этого, необходимо вести журнал по уходу за растениями на объекте, а также нельзя ни в коем случае не использовать запрещенные в России пестициды и аргрохимикаты. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен