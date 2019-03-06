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6 марта, 19:34

ЗакС в канун 8 марта

Пленарное заседание ЗакСа за два дня до Международного женского дня запомнилось непраздничными эмоциями. Главными темами стали память о Сталине и будущее реновации. В рамках обсуждения этих вопросов рождались неожиданные союзы между фракциями. Не менее неожиданными были цитаты: Вишневский воспроизводил слова Владимира Путина, Макаров – Шарля Бодлера.

Заседание 6 марта началось с минуты молчания в память о лауреате Нобелевской премии по физике, академике РАН и депутате Госдумы от КПРФ Жоресе Алферове. Позже председатель парламента Вячеслав Макаров заявил, что Законодательное собрание сделает все возможное, чтобы увековечить память выдающегося петербуржца.

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При утверждении повестки коммунистка Ольга Ходунова предложила не рассматривать проект постановления «Яблока» о десталинизации. «Яблочники» еще в 2017 году разработали федеральную инициативу, предусматривающую снос всех памятников Сталину и запрет на установку новых. Также, по мнению авторов инициативы, необходимо запретить называть географические объекты и юрлица именем вождя. Лидер фракции Борис Вишневский уже делал попытки внести вопрос в повестку заседаний, но натыкался на сопротивление представителей КПРФ и «Единой России».

- Мы не можем дискредитировать наше собрание подобными инициативами. Это прямая дискредитация депутатов, - заявила лидер фракции КПРФ Ходунова в начале заседания 6 марта.

Большинство парламентариев, видимо, посчитали так же и поддержали идею исключить вопрос из повестки. При этом голосовать в поименном режиме почти никто не захотел.

За несколько дней до пленарного заседания Вишневский в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру признался, что не питает больших иллюзий на счет возможного рассмотрения  и тем более поддержки инициативы. Но он добавил, что важно поднять обсуждение в первых числа марта, когда сталинисты проводят свои традиционные мероприятия по случаю годовщины смерти вождя.

- Пусть петербургское Законодательное собрание откажется вводить такой запрет, это будет очень наглядно, - заявил депутат.

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Задача инициирования парламентской дискуссии была выполнена, но чуть позже. Когда единоросс Александр Тетердинко представлял законопроект о бесплатной юридической помощи жертвам политических репрессий, Вишневский записался выступать и все-таки высказал все, что думает о Сталине.

- Невозможно говорить о реабилитации жертв репрессий, открывать им мемориалы с участием президента и патриарха, не говоря прямо, кто в этих репрессиях виноват. Политические репрессии в нашей стране произошли не в результате стихийных бедствий, а в результате «массовых преступлений против своего народа».  Это я цитирую президента Российской Федерации, - заявил «яблочник».

Но даже апеллирование к авторитету Владимира Путина не растопило сердца представителей «Единой России».  Они бросились защищать товарища Сталина еще неистовее, чем члены КПРФ. Сергей Купченко, например, заявил, что данные о жертвах «большого террора» завышены, а органы НКВД за все годы правления Сталина расстреляли всего 652 тысячи человек.

Даже автор инициативы о поддержке репрессированных Александр Тетердинко принялся перечислять с трибуны заслуги генералиссимуса. Он напомнил, что Наполеон и Чингисхан тоже убили много народу, но никто не спорит с тем, что это выдающиеся личности. Сталин, по утверждению Тетердинко, не только инициатор репрессий, но и творец индустриализации и руководитель армии, победившей во Второй мировой войне.

- А то, что вы предлагаете, это предмет исторической цензуры, - заявил единоросс «яблочникам».

Позже журналисты спросили об отношении к фигуре Сталина спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Макаров умудрился ответить на вопрос, ни разу не упомянув фамилию диктатора:

- История нашей великой Российской империи, Советского союза, нашей России – это не прямой Невский проспект. Все было в этой истории: были и взлеты человеческого духа, были и великие победы, были выдающиеся достижения, которые мир потрясали, были войны освободительные и были в этой истории, в том числе, черные трагические страницы. Да, об этом нужно говорить, об истории своей Родины, нашей любимой с вами России. И в то же время говорить с болью, но с переживанием.

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Еще одна бурная дискуссия возникла во время обсуждения проекта федерального закона о реновации жилого фонда. Его подготовила группа депутатов из Партии роста и «Единой России». Документ представила лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева. Она рассказала о преимуществах инициативы по сравнению с ранее внесенным в Госдуму законопроектом Галины Хованской. Дмитриева назвала инициативу Хованской «полным клоном» московского закона о реновации, который для регионов, по мнению депутата, не подходит.

С критикой инициативы снова выступили представители «Яблока», а также Александр Рассудов из КПРФ. Он уже спорил по поводу этого законопроекта с депутатом Сергеем Трохманенко на заседании комитета по законодательству. На этот раз вопросы Рассудова обрушились на Дмитриеву. В ходе словесной перепалки он задел лидера фракции Партия роста просьбой не отвечать вопросом на вопрос. В ответ Дмитриева вообще отказалась отвечать представителю КПРФ. 

Когда Рассудов попытался в следующий раз "уколоть" соавтора законопроекта, за Дмитриеву заступился спикер Макаров, сделавший представителю компартии замечание. В канун Международного женского дня спикер был вообще благодушен к женщинам-депутатам. Например, той же Дмитриевой подарил, по ее просьбе, лишние полминуты выступления.    

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Еще больше о 8 марта Макаров говорил на брифинге. Свое выступление перед журналистами он начал с цитаты поэта Шарля Бодлера: «Женщина – приглашение к счастью». Он отметил, что в истории России и Петербурга было немало выдающихся женщин, но назвал имена только двух: председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и герцогини Лейхтенбергской Марии, дочери императора Николая I, в честь которой был назван Мариинский дворец.

Во дворце по завершению пленарного заседания с Международным женским днем поздравили женщин-депутатов и сотрудниц аппарата ЗакСа. Мероприятия проходило за закрытыми дверями. Мужчины-депутаты шли на него с пакетами в руках. Депутат Юрий Гладунов – в тельняшке.

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текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников



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