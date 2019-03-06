ЗакС в канун 8 марта

Пленарное заседание ЗакСа за два дня до Международного женского дня запомнилось непраздничными эмоциями. Главными темами стали память о Сталине и будущее реновации. В рамках обсуждения этих вопросов рождались неожиданные союзы между фракциями. Не менее неожиданными были цитаты: Вишневский воспроизводил слова Владимира Путина, Макаров – Шарля Бодлера.

Заседание 6 марта началось с минуты молчания в память о лауреате Нобелевской премии по физике, академике РАН и депутате Госдумы от КПРФ Жоресе Алферове. Позже председатель парламента Вячеслав Макаров заявил, что Законодательное собрание сделает все возможное, чтобы увековечить память выдающегося петербуржца.

При утверждении повестки коммунистка Ольга Ходунова предложила не рассматривать проект постановления «Яблока» о десталинизации. «Яблочники» еще в 2017 году разработали федеральную инициативу, предусматривающую снос всех памятников Сталину и запрет на установку новых. Также, по мнению авторов инициативы, необходимо запретить называть географические объекты и юрлица именем вождя. Лидер фракции Борис Вишневский уже делал попытки внести вопрос в повестку заседаний, но натыкался на сопротивление представителей КПРФ и «Единой России».

- Мы не можем дискредитировать наше собрание подобными инициативами. Это прямая дискредитация депутатов, - заявила лидер фракции КПРФ Ходунова в начале заседания 6 марта.

Большинство парламентариев, видимо, посчитали так же и поддержали идею исключить вопрос из повестки. При этом голосовать в поименном режиме почти никто не захотел.

За несколько дней до пленарного заседания Вишневский в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру признался, что не питает больших иллюзий на счет возможного рассмотрения и тем более поддержки инициативы. Но он добавил, что важно поднять обсуждение в первых числа марта, когда сталинисты проводят свои традиционные мероприятия по случаю годовщины смерти вождя.

- Пусть петербургское Законодательное собрание откажется вводить такой запрет, это будет очень наглядно, - заявил депутат.

Задача инициирования парламентской дискуссии была выполнена, но чуть позже. Когда единоросс Александр Тетердинко представлял законопроект о бесплатной юридической помощи жертвам политических репрессий, Вишневский записался выступать и все-таки высказал все, что думает о Сталине.

- Невозможно говорить о реабилитации жертв репрессий, открывать им мемориалы с участием президента и патриарха, не говоря прямо, кто в этих репрессиях виноват. Политические репрессии в нашей стране произошли не в результате стихийных бедствий, а в результате «массовых преступлений против своего народа». Это я цитирую президента Российской Федерации, - заявил «яблочник».

Но даже апеллирование к авторитету Владимира Путина не растопило сердца представителей «Единой России». Они бросились защищать товарища Сталина еще неистовее, чем члены КПРФ. Сергей Купченко, например, заявил, что данные о жертвах «большого террора» завышены, а органы НКВД за все годы правления Сталина расстреляли всего 652 тысячи человек.

Даже автор инициативы о поддержке репрессированных Александр Тетердинко принялся перечислять с трибуны заслуги генералиссимуса. Он напомнил, что Наполеон и Чингисхан тоже убили много народу, но никто не спорит с тем, что это выдающиеся личности. Сталин, по утверждению Тетердинко, не только инициатор репрессий, но и творец индустриализации и руководитель армии, победившей во Второй мировой войне.

- А то, что вы предлагаете, это предмет исторической цензуры, - заявил единоросс «яблочникам».

Позже журналисты спросили об отношении к фигуре Сталина спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Макаров умудрился ответить на вопрос, ни разу не упомянув фамилию диктатора:

- История нашей великой Российской империи, Советского союза, нашей России – это не прямой Невский проспект. Все было в этой истории: были и взлеты человеческого духа, были и великие победы, были выдающиеся достижения, которые мир потрясали, были войны освободительные и были в этой истории, в том числе, черные трагические страницы. Да, об этом нужно говорить, об истории своей Родины, нашей любимой с вами России. И в то же время говорить с болью, но с переживанием.

Еще одна бурная дискуссия возникла во время обсуждения проекта федерального закона о реновации жилого фонда. Его подготовила группа депутатов из Партии роста и «Единой России». Документ представила лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева. Она рассказала о преимуществах инициативы по сравнению с ранее внесенным в Госдуму законопроектом Галины Хованской. Дмитриева назвала инициативу Хованской «полным клоном» московского закона о реновации, который для регионов, по мнению депутата, не подходит.

С критикой инициативы снова выступили представители «Яблока», а также Александр Рассудов из КПРФ. Он уже спорил по поводу этого законопроекта с депутатом Сергеем Трохманенко на заседании комитета по законодательству. На этот раз вопросы Рассудова обрушились на Дмитриеву. В ходе словесной перепалки он задел лидера фракции Партия роста просьбой не отвечать вопросом на вопрос. В ответ Дмитриева вообще отказалась отвечать представителю КПРФ.

Когда Рассудов попытался в следующий раз "уколоть" соавтора законопроекта, за Дмитриеву заступился спикер Макаров, сделавший представителю компартии замечание. В канун Международного женского дня спикер был вообще благодушен к женщинам-депутатам. Например, той же Дмитриевой подарил, по ее просьбе, лишние полминуты выступления.

Еще больше о 8 марта Макаров говорил на брифинге. Свое выступление перед журналистами он начал с цитаты поэта Шарля Бодлера: «Женщина – приглашение к счастью». Он отметил, что в истории России и Петербурга было немало выдающихся женщин, но назвал имена только двух: председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и герцогини Лейхтенбергской Марии, дочери императора Николая I, в честь которой был назван Мариинский дворец.

Во дворце по завершению пленарного заседания с Международным женским днем поздравили женщин-депутатов и сотрудниц аппарата ЗакСа. Мероприятия проходило за закрытыми дверями. Мужчины-депутаты шли на него с пакетами в руках. Депутат Юрий Гладунов – в тельняшке.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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