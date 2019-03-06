В Смольном продолжаются новые назначения и кадровые перестановки

Советником врио губернатора Александра Беглова по транспорту назначили 34-летнего Илью Ткачева, передает ресурс 78.ru. Прежде он работал в профильном федеральном министерстве. Примечательно, что отец чиновника, Геннадий Ткачев, в 1990-х годах возглавлял комитет петербургской мэрии по внешним связям. Его предшественником на этом посту являлся действующий президент Владимир Путин.

В один день вместе с этим назначением, 6 марта, у комитета по экономической политики и стратегическому планированию появился новый зампред. Его зовут Алексей Зырянов, и до того, с 2013-го года и по настоящее время он занимался в комитете по развитию транспортной инфраструктуры госзаказом.

Напомним, в самом начале 2019-го года кардинально обновился состав петербургских вице-губернаторов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.