По мнению Шульман, Telegram так и не заблокировали из-за уличных протестов

Политолог, специалист по законотворчеству Екатерина Шульман напомнила своим слушателям в авторской радиопрограмме о подзабытой проблеме - о том, что, несмотря на запретительное рвение чиновников и депутатов в 2017-м и 2018-м годах в отношении мессенджера Telegram, парализовать его работу в России никому не удалось. Ее объяснение прозвучало своеобразно: причиной, по ее мнению, послужила вовсе не компьютерная беспомощность власти, как иногда принято считать, а кое-что более фундаментальное.

Вы считаете, что им не удалось заблокировать, что технических возможностей не было? А я считаю, что они не так сильно старались, потому что увидели, какова общественная атмосфера. Поэтому те, кто в состоянии были бы потребовать блокировки всего, только чтобы прибить Telegram, не стали этого делать. — Екатерина Шульман

То, что государство любит демонстрировать свое пренебрежительное отношение к общественному мнению и ничего не делает под давлением, по словам ученого, тоже представляет собой существенное заблуждение. Впрочем, для гражданского общества нынешняя степень реагирования начальства на протесты не может являться пределом мечтаний.

"Тем не менее, митинги отлично действуют. Вот просто не верьте тем, кто вам скажет, что ничего после этого происходит. Все учитывается, всё подсчитывается, всё докладывается", - рассказала Шульман.

Telegram начали блокировать в России с 16 апреля прошлого года. Сервис отказался предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. В конце того же месяца московская согласовала митинг протеста, организованный Либертарианской партией России и собравший десятки тысяч "рассерженных горожан". Сервис функционирует и по сей день.