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6 марта, 20:58

Белковский занес в плюс министру Орешкину принятое от депутатов унижение

Политолог Станислав Белковский, также часто называющий себя политическим психоаналитиком, проанализировал нашумевшее выступление министра экономического развития Максима Орешкина 6 марта перед депутатами Госдумы, в ходе которого его грубо перебили и не дали дочитать до конца доклад с трибуны. По мысли Белковского, логика правящего класса настолько парадоксальна, что безропотность, с которой чиновник перенес свое унижение, ему зачтется и только усилит его позиции в рядах отечественной номенклатуры.

С точки зрения этики власти Путина это хорошо, а не плохо. Все они хотят стать преемниками Владимира Владимировича, то есть, в этом смысле являются несколько обалдевшими. Истерика Володина случилась в момент, когда Орешкин стал рассуждать о разных сторонах и аспектах деятельности президента. 

Таким образом, упомянутая "истерика" произошла, как утверждает политолог, "истерикой по Фрейду" и явилась проявлением ревности, поскольку спикеh Госдумы Вячеслав Володин сильно мечтает стать преемником Владимира Путина, а в министре усмотрел конкурента. Если считать это соперничеством, уверяет Белковский, но этот раунд министр выиграл за счет своего спокойствия и того, что он не позволил себе публично сказать лишнего.

Напомним, экономический доклад Орешкина был прерван и перенесен после того, как Володин перебил его с резкой критикой и дидактическими советами. К Володину примкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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