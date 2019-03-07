Невзоров нашел пикантный способ того, как заставить чиновников убирать снег

Для более эффективной и полноценной уборки снега публицист Александр Невзоров в авторской радиопрограмме предложил использовать капиструм - пыточное приспособление из арсенала средневековых инквизиторов.

Это такая стальная груша с винтом, которая засовывается в какое-нибудь физиологическое отверстие. Винт вертится, и груша внутри организма раскрывается. Как правило, человек с капиструмом в одном месте, он начинает делать такие странные движения тазобедренным суставом и руками — это очень подходит для уборки снега. — Александр Невзоров

Кроме того, беспомощность, часто демонстрируемая чиновниками перед лицом непогоды, заставила публициста задуматься о том, почему в правительство еще не пригласили эскимосов. Ответа на этот вопрос он пока не видит.

Отметим, что непрерывные бурные метели, ушедшие из города "под занавес" февраля, возобновились в начале первого весеннего месяца и снова застали врасплох ответственных за уборку: город за два дня оказался завален горами снега.