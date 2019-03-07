Экс-замглаве бывшего Спецстроя дали восемь лет колонии за хищения

Бывший первый замглавы Федерального агентства по специальному строительству, иначе называвшегося Спецстроем, Александр Загорулько, получил реальный срок в виде восьми лет колонии строгого режима. Он также должен будет заплатить государству 10 млн рублей, передает "Интерфакс".

Экс-чиновник проходит по делу о хищении бюджетных средств в размере 500 млн рублей. Деньги были украдены при исполнении госзаказа: Спецстрой заключал эти контракты с подрядчиками, обслуживавшими объекты Министерства обороны.

Загорулько полностью признал вину и пошел на досудебное соглашение. Его подельника, Александра Бурякова, тоже заместителя главы Спецстроя, в 2018-м году посадили на четыре года и девять месяцев.

В 2017-м году президент Владимир Путин ликвидировал Спецстрой как институцию.