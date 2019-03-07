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Новости

10:30

Экс-замглаве бывшего Спецстроя дали восемь лет колонии за хищения

Бывший первый замглавы Федерального агентства по специальному строительству, иначе называвшегося Спецстроем, Александр Загорулько, получил реальный срок в виде восьми лет колонии строгого режима. Он также должен будет заплатить государству 10 млн рублей, передает "Интерфакс".

Экс-чиновник проходит по делу о хищении бюджетных средств в размере 500 млн рублей. Деньги были украдены при исполнении госзаказа: Спецстрой заключал эти контракты с подрядчиками, обслуживавшими объекты Министерства обороны.

Загорулько полностью признал вину и пошел на досудебное соглашение. Его подельника, Александра Бурякова, тоже заместителя главы Спецстроя, в 2018-м году посадили на четыре года и девять месяцев.

В 2017-м году президент Владимир Путин ликвидировал Спецстрой как институцию.

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12:58    
Желудков, любимчик ВИМ и дружбан ее Серожи, вовремя свинтил из Спецстроя и Мин. Обороны, где также курировал "объекты" строительства.)) Оставшись белым и пушистым был пристроен Макаровым в КСП едросовским карателем. Воистину пути шестерок неисповедимы.

12:42    
Хищение - 500 млн. Возмещение - 10 млн. В 50 раз меньше. Почему ? Что за гуманность ?

12:06    
На святое покусились - на обороноспособность. Пусть поморозят яйца в тундре за пайку баланды.

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