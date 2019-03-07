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10:48

Шишкина добивается понижения тарифов на подключение к канализации

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина занялась проблемой, с которой сталкиваются жители внутригородских поселков - а именно проблемой тарифов на подключение частных домов к новым канализационным сетям. Именно такая ситуация сложилась в настоящее время в Лисьем носу, где за услугу подключения ко строящемуся участку канализации каждое домовладение должно заплатить не менее 150 тысяч рублей. В письме вице-губернатору Максиму Шаскольскому политик отметила, что считает необоснованно высокими такие расценки.

"Если хотя бы одна канализационная труба не подключена к общей системе водоотведения и отходы хотя бы одного дома скапливаются в ближайшей сточной канаве, то ни о каком экологическом благополучии всего поселения говорить не приходится. Но установленные «Водоканалом» тарифы на подключение к системе водоотведения настолько высоки, что пользование канализацией в пригородных поселках Санкт-Петербурга становится просто каким-то элитным, деликатесным удовольствием", - приводит позицию Шишкиной ее пресс-служба.

Опасаясь наступления "средневековой" экологической ситуации, помимо необходимости снизить тариф она также полагает, что жители должны иметь право самостоятельно выбирать подрядчика для создания системы водоотведения - от приемного колодца до дома. Иными словами, Шишкина выступает против монополизма ГУП "Водоканал" в деле прокладки сетей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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