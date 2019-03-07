Депутаты окончательно приняли законы о фейковых новостях и "оскорблении власти"

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении получившие скандальную известность законопроекты, инициированные и разработанные сенатором Андреем Клишасом.

Один из них наделяет Роскомнадзор удалять те новости из интернета, которые он сочтет "фейковыми", то есть, недостоверными. Обычные интернет-ресурсы, не являющиеся СМИ, будут блокироваться в таком случае целиком. Что касается интернет-медиа, то законопроектом предусмотреено незамедлительное реагирование редакции и самостоятельное удаление лживой новости.

Второй закон призван карать интернет-пользователей крупными штрафами за оскорбительную критику ими государственной власти. В случае "рецидива" законом предусматривается административный арест сроком до 15 суток.

За принятие обеих документов проголосовало подавляющее число депутатов - в каждом из случаев свыше трехсот человек.