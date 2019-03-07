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Новости

11:25

Депутаты окончательно приняли законы о фейковых новостях и "оскорблении власти"

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении получившие скандальную известность законопроекты, инициированные и разработанные сенатором Андреем Клишасом.

Один из них наделяет Роскомнадзор удалять те новости из интернета, которые он сочтет "фейковыми", то есть, недостоверными. Обычные интернет-ресурсы, не являющиеся СМИ, будут блокироваться в таком случае целиком. Что касается интернет-медиа, то законопроектом предусмотреено незамедлительное реагирование редакции и самостоятельное удаление лживой новости.

Второй закон призван карать интернет-пользователей крупными штрафами за оскорбительную критику ими государственной власти. В случае "рецидива" законом предусматривается административный арест сроком до 15 суток.

За принятие обеих документов проголосовало подавляющее число депутатов - в каждом из случаев свыше трехсот человек.

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12:39    
Россия медленно, но уверенно движется назад во времени. Законы "об оскорблении величества" (Lex laesae majestatis) - атавизм феодального времени. Но у нас его депутаты думы натянули и на себя, развернув до "государственной власти" вообще.

12:36    
12.08
Ты один из первых на карандаше. Ты уже на большой штраф нановостил.

12:08    
Почему нет возмущённой реакции пархатых жидят и других "защитников" народа, блогеров, "правозащитников", дряни из мемориала  и прочей лживой шушеры ? Вперёд, ребята ! Такая тема ! Просыпайтесь, гавкающий "благодетель ПЖиВ",  племянничек Изя под шифром "дед иван", послебодунов и прочие высеральщики. Пора за работу, хозяин начал отсчёт времени и может понизить выплаты.

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