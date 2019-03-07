Лево-патриотическим силам разрешили провести антиправительственный митинг в Москве

Столичный антиправительственный митинг "За Россию, справедливость, новый курс!", назначенный на 17 марта, удалось согласовать с мэрией таким политическим силам, как, "Другая Россия", движение "Новороссия", "Левый фронт", сообщил лидер последнего Сергей Удальцов в Facebook.

Организаторы позиционируют мероприятие на Суворовской площади как антиправительственное. Среди главных требований, которые будут звучать в форме лозунгов и слоганов, национализация природных ресурсов, роспуск кабинета министров, установление минимального размера пенсий и зарплат на уровне не ниже 30 тысяч рублей с ежегодной индексацией, отмена пенсионной реформы.

"России необходима смена социально-экономического курса развития - в интересах народов страны, а не сановных жуликов и транснационального капитала, с целью создания в стране климата социальной справедливости и формирования условий для ускоренного развития отечественной промышленности и сельского хозяйства", - говорится в анонсе.

Любопытно, что акция специально "подгадана" по времени, как утверждает Удальцов, к пятой годовщине присоединения Крыма, а также к годовщине всесоюзного референдума в марте 1991-го года о сохранении целостности СССР.