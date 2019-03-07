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Новости

11:59

Лево-патриотическим силам разрешили провести антиправительственный митинг в Москве

Столичный антиправительственный митинг "За Россию, справедливость, новый курс!", назначенный на 17 марта, удалось согласовать с мэрией таким политическим силам, как, "Другая Россия", движение "Новороссия", "Левый фронт", сообщил лидер последнего Сергей Удальцов в Facebook.

Организаторы позиционируют мероприятие на Суворовской площади как антиправительственное. Среди главных требований, которые будут звучать в форме лозунгов и слоганов, национализация природных ресурсов, роспуск кабинета министров, установление минимального размера пенсий и зарплат на уровне не ниже 30 тысяч рублей с ежегодной индексацией, отмена пенсионной реформы.

"России необходима смена социально-экономического курса развития - в интересах народов страны, а не сановных жуликов и транснационального капитала, с целью создания в стране климата социальной справедливости и формирования условий для ускоренного развития отечественной промышленности и сельского хозяйства", - говорится в анонсе.

Любопытно, что акция специально "подгадана" по времени, как утверждает Удальцов, к пятой годовщине присоединения Крыма, а также к годовщине всесоюзного референдума в марте 1991-го года о сохранении целостности СССР.

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13:26    
А вы уверены, что хронология не только в субъективном восприятии отдельных российских граждан, но и астрономически, на Земле, движется именно так, от 2019 к 1917?

13:24   Сергей   Lipkov.arta-k.yandex.ru
Они КПРФ обошли,четкие требования, а КПРФ до этого цирк устроили.

12:35    
Социально-экономическое расслоение людей в России УЖАСНОЕ! Если Путин не устранит этот позорный дисбаланс, то придёт 1917 год...

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