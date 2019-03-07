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12:30

Московский район украсят новыми цветниками

Московский район, а именно пешеходную зону возле станции метро "Парк Победы", оформят в течение 2019-го года цветниками, состоящими из гвоздики и вербены, сообщают в комитете по благоустройству. На это чиновников вдохновил прошлогодний опыт, когда в парке удалось высадить цветок, имеющий название львиный зев.

В честь объявления Годом театра 2019-го новые два цветника будут напоминать своим видом театральные маски. Это будет своего рода "триколор": оранжевые, серые и желтые цветы.

Говорится о том, что каждый год в оранжереях парка Победы выращивают до 165 тысяч цветов, которыми потом украшают всю территорию Московского района.

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